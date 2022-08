Accordo Dazn-Tim senza esclusiva, svolta sui diritti tv di Serie A: verso il possibile arrivo delle partite anche su Sky

Si attende solo il via libera della compagnia telefonica per sbloccare i diritti delle partite del prossimo Campionato, ma sarà sempre necessario l’abbonamento alla piattaforma sportiva di streaming

A 10 giorni dall’inizio del campionato, la Serie A tornerà visibile sui canali Sky. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, è stato raggiunto l’accordo tra Dazn e Tim per superare l’intesa pattuita lo scorso anno, che prevedeva che i diritti esclusivi di trasmissione del campionato italiano di calcio su app fossero fruibili solo sulla piattaforma TimVision. Il nuovo accordo permetterebbe a Dazn di approdare su altri set-top box, e non solo più su quello gestito da Tim. Il Cda di Tim dovrà dare il proprio via libera alla modifica del contratto, di cui si attende solo la firma. Una volta approvata la modifica, la piattaforma a pagamento di video streaming online di eventi sportivi si dovrà muovere su un altro fronte, chiudendo un accordo con Sky. L’accordo tra Dazn e Sky permetterebbe di portare l’app di Dazn sul dispositivo SkyQ, nonché sui canali interni all’intera piattaforma. In questo modo gli abbonati potranno vedere il campionato di Serie A utilizzando un unico decoder. Per vedere le partite servirà dunque l’abbonamento oltre che a Sky anche a Dazn, che resta il player principale, avendo acquistato i diritti per tutte le 380 gare del campionato di serie A fino a giugno 2024.

