Putin invita Erdogan a Sochi e lo ringrazia per l’accordo sull’esportazione del grano: «Riguarda anche il cibo russo»

Putin: «L’Europa dovrebbe essere grata alla Turchia». In giornata, l’incontro per discutere della situazione in Siria

È la seconda volta che Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoğan si incontrano in pochi giorni. Come riporta l’agenzia stampa Tass, è stato il presidente russo ad aver invitato personalmente il suo omologo turco a Sochi dove lo ha ringraziato per l’accordo sul grano sottolineando che questo riguarda anche «l’esportazione di cibo e fertilizzanti russi». Già a luglio i due si erano incontrati a Teheran qualche giorno prima della firma dell’accordo sull’esportazione del grano ucraino nel Mar Nero, sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Prima di presiedere il colloquio tra le delegazioni dei due Paesi, Putin ed Erdogan hanno discusso in privato anche delle esportazioni di gas. Qui Putin, come riporta Anadolu, avrebbe detto che «l’Europa dovrebbe essere grata alla Turchia per essere in grado di acquistare gas dalla Russia». In giornata si terranno anche i colloqui tra le delegazioni dei due Paesi dove si parlerà della Siria con Mosca che appoggia il regime di Damasco e Ankara che sostiene l’opposizione al presidente Bashar al Assad.

