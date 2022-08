Il Carso torna a bruciare, nuovo incendio a Duino: chiuso un tratto dell’autostrada A4 e della ferrovia – Il video

Un nuovo incendio di grandi dimensioni è divampato nella tarda mattinata di oggi nella zona di Duino, sul Carso. Ovvero proprio nei luoghi in cui nei giorni scorsi erano divampati altri incendi. Alcuni testimoni hanno riferito di aver assistito a fiamme alte diversi metri. L’incendio è iniziato poco dopo le 12.15 nella zona boschiva dietro l’area di servizio di Duino Nord. Sul posto sono già accorsi i Vigili del fuoco che stanno operando nel tentativo di spegnere le fiamme, affinché non raggiungano l’autostrada. Autovie ha fatto defluire i mezzi in sosta dall’area e interdetto l’entrata. Oggi è giornata da bollino nero e c’è folla di turisti alla barriera autostradale del Lisert. Nel pomeriggio sono previste piogge, dato positivo per la gestione dell’incendio.

La circolazione bloccata

Sul fronte della circolazione, a scopo precauzionale dalle 12.30 circa è interrotto il traffico ferroviario nel tratto Monfalcone-Trieste. È stato attivato il servizio di autobus sostitutivo. Il personale dei treni, che sono passati nell’area interessata dal rogo, hanno riferito di aver visto fiamme adiacenti la sede ferroviaria. Per garantire la sicurezza degli utenti Autovie ha chiuso il tratto tra Sistiana e Monfalcone in direzione Venezia. In direzione opposta (Trieste) il traffico viene invece fatto defluire verso Monfalcone, per il momento.

