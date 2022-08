Tregua tra Israele e Palestina, l’Egitto media: si discute di un cessate il fuoco per stasera

Al terzo giorno di combattimenti nella Striscia di Gaza, scaturiti dall’avvio, da parte dell’esercito israeliano, dell’operazione Breaking Dawn contro la Jihad islamica palestinese, tra le autorità israeliane e palestinesi sarebbe in corso un colloquio per stabilire una tregua mediata dall’Egitto. Una fonte israeliana, riportata da Haaretz, e fonti palestinesi citate dai media internazionali, parlano di un accordo, ancora da finalizzare nei dettagli, per un cessate il fuoco già da questa sera, più precisamente per le 20 (ora locale). Una fonte diplomatica egiziana, ha ammonito che il tempo a disposizione «è limitato», massimo 48 ore: più il tempo passa più «la situazione umanitaria a Gaza peggiora» e questo potrebbe spingere Hamas ad aggiungersi alla lotta. Finora gli attacchi israeliani su Gaza hanno causato la morte di 29 persone e oltre 250 feriti, secondo il bilancio pubblicato dal ministero della Sanità di Gaza riportato dall’agenzia di stampa palestinese Maan.

I combattimenti

Israele ha attaccato 140 obiettivi nella striscia di Gaza. Fra questi, «un tunnel di attacco» della Jihad islamica nel sud della Striscia, costruito in profondità per «favorire l’infiltrazione in Israele». Ha anche ucciso due comandanti militari dell’organizzazione: Tayassir al-Jabari, a capo della zona settentrionale della Striscia, e Khaled Mansour, comandante della zona meridionale. La Jihad ha confermato anche la morte di Rafaat al-Zamili, comandante dell’unità missilistica delle Brigate Al-Quds. Media palestinesi hanno segnalato che a Jabalya, nel nord della Striscia, un attacco di Israele ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre otto nell’esplosione di una casa nel locale campo profughi. Anche in questo caso – come ieri per i sei minori uccisi sempre a Jabalya – l’esercito israeliano ha negato ogni responsabilità e ha invece incolpato un razzo difettoso lanciato dalla stessa Jihad.

L’organizzazione palestinese ha risposto agli attacchi, e all’uccisione dei suoi comandanti, con il lancio di numerosi razzi verso Israele, soprattutto in direzione di Gerusalemme e di alcune città a ridosso della Striscia. Gli abitanti di alcune aree ebraiche hanno avuto l’ordine di entrare nei rifugi e sono stati registrati danni materiali a Sderot, Yeted e Nirim, ma non ci sarebbero state vittime. Ad ora, il numero di razzi e colpi di mortaio lanciati dalla Jihad è di 780, ma di questi poco più di un terzo è arrivato in territorio israeliano. Molti poi sono stati comunque intercettati dal sistema di difesa antimissili Iron Dome con un tasso di successo del 97 per cento. 180 sono ricaduti all’interno della Striscia, gli altri in zone aperte o in mare.

