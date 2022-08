Israele inizia l’operazione su Gaza: uccise 10 persone, tra cui un dirigente della Jihad islamica

È stata avviata Breaking Dawn che ha come obiettivo le postazioni dell’organizzazione nella striscia. Tra i morti, anche una bambina di 5 anni

L’esercito di Israele ha avviato l’operazione Breaking Dawn a Gaza contro la Jihad islamica palestinese e avrebbe già ucciso almeno 10 membri dell’organizzazione. Tra questi, anche il comandante Taysir al-Jabari. Israele ha già dichiarato «un’allerta speciale» con l’Iron dome, il sistema di difesa missilistico, schierato per coprire fino a 80 chilometri all’interno del Paese. Una linea di difesa che comprende Tel Aviv e Modin. Come riferito dal portavoce militare israeliano, l’aviazione sta attaccando alcuni obiettivi nella striscia di Gaza. Secondo alcune fonti locali, l’aviazione avrebbe colpito un appartamento a Bourj Falastin e un edificio di dieci piani nel pieno centro di Gaza City. Sarebbe stato colpito, poi, anche un obiettivo a Khan Yunes, nel sud della striscia, e una postazione della Jihad islamica a Beit Kahya, nel nord. Proprio nella zona più settentrionale, sarebbe stato ucciso il comandante al-Jabari. A comunicarlo è l’esercito israeliano. Con lui, sarebbero stati uccisi almeno altri 10 membri dell’organizzazione anche se il ministro della Sanità di Gaza parla di 7 morti, tra cui una bambina di 5 anni, e 40 feriti. «Il nemico ha lanciato una guerra contro il nostro popolo», ha comunicato la Jihad islamica a Gaza dopo i primi attacchi: «Noi tutti dobbiamo difenderci. Non consentiremo al nemico di continuare i suoi sistematici tentativi di colpire la resistenza armata».

