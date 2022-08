Travolge con l’auto i tavolini fuori da un bar, paura in Brianza: sette feriti, uno è grave

Un’auto ha travolto i tavolini esterni di un bar a Giussano, in Brianza, oggi intorno alle 12. Sette persone sono rimaste ferite di cui una in maniera grave ma nessuno è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto mentre diverse persone si trovavano nell’area esterna del River Cafè in Viale Rimembranze, una strada alberata nei pressi di scuole e servizi del comune brianzolo. All’improvviso un’auto è uscita di strada finendo addosso ai tavolini del bar travolgendoli. Gli ulteriori dettagli della dinamica dell’incidente sono ancora da parte dei vigili del fuoco.

I soccorsi

Nell’impatto sono state ferite sette persone che sono state prontamente portate in ospedale. Nessuna di loro si trova in pericolo di vita. Il più grave è un uomo 55enne che ha riportato una frattura a una gamba e ha dovuto essere trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Niguarda, nella periferia nord di Milano. Un uomo di 35 anni e una ragazza di 22 sono state portati in pronto soccorso (MB) dove sono stati valutati in un codice giallo. Più lievi gli altri malcapitati coinvolti: due persone un uomo 47enne e un 27enne sono stati spostati a Desio (MB), mentre due signore di 51 e 80 anni hanno fatto ingresso nell’ospedale di Monza. I soccorsi sono intervenuti con quattro ambulanze, un’automedica e un elicottero da Como che si sono sommati ai vigili del fuoco. Sono stati impiegati anche i moduli di supporto di Seregno e Lissone – altri due paesi della provincia – oltre all’autopompa di Desio.

