Il 12enne in bicicletta ucciso da un pirata della strada a Milano

È successo in via Bartolini, zona Certosa. L’uomo è scappato ed è stato ritrovato dalla polizia

Un ragazzino di 12 anni è morto dopo essere stato travolto mentre era in bicicletta in via Lorenzo Bartolini in zona viale Certosa alla periferia di Milano. Il conducente del mezzo non si è fermato a soccorrerlo. Il bambino è morto sul colpo. Gli agenti della polizia locale hanno individuato il pirata della strada. Ora stanno valutando la sua posizione. La persona potrebbe essere accusata di omicidio stradale ed omissione di soccorso. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un cittadino italiano di 22 anni. Era alla guida di una Smart. Si sarebbe costituito successivamente. Ora partiranno gli accertamenti, tra cui l’alcoltest. Il bambino, nato a Milano ma di origine egiziana, stava pedalando con il padre verso piazza Prealpi. Anche l’auto viaggiava nella stessa direzione. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto anche gli operatori del 118.

