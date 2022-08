Torino, padre insegna al figlio 15enne come svaligiare gli appartamenti: arrestato

C’è chi manda i figli ai centri estivi e chi invece a scuola di furto. Come per tanti altri ladri, era l’estate il periodo d’azione preferito di un 40enne di Grugliasco, in provincia di Torino, per svaligiare gli appartamenti – mentre i proprietari erano in vacanza – facendosi accompagnare dal figlio 15enne al quale insegnava i trucchi del mestiere. Tuttavia, è proprio nei mesi caldi i controlli delle forze dell’ordine su questo tipo di attività si intensificano. I due – riporta la Stampa – sono stati intercettati dai carabinieri dopo essersi introdotti in un alloggio vuoto a Collegno. Il padre è stato arrestato, mentre il figlio denunciato.

Il 40enne monitorava le bacheche di Facebook e Instagram per scovare le famiglie che andavano in vacanza, ed essere certo di poter agire indisturbato. Poi – spiegava al figlio – si passava alla perlustrazione dal vivo per controllare che negli appartamenti scelti non ci fosse nessuno. A quel punto non mancava nulla, si poteva entrare in azione. Solo dopo questo iter i due si erano introdotti nell’appartamento di Via Podgora, a Collegno, dove le tapparelle erano rimaste abbassate per giorni. Avevano preso tutte le precauzioni necessarie, ma non sono state sufficienti a passare indisturbati alle orecchie dei vicini, che hanno chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati, gli agenti hanno colto i due i flagrante. L’uomo è stato messo in manette, mentre il giovane è stato denunciato.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: