Bielorussia, esplosioni all’aeroporto di Zyabrovka: «Il motore di un veicolo ha preso fuoco»

Forti esplosioni sono state avvertite all’aeroporto di Zyabrovka in Bielorussia. Attorno alle 23:00 di ieri sera, 10 agosto, il motore di un veicolo – a seguito della sua sostituzione – avrebbe preso fuoco durante una corsa di prova degli equipaggiamenti. È quanto riferito dall’ufficio stampa del Ministero della Difesa bielorusso. «Le misure antincendio sono state tempestivamente adottate dal personale», dichiarano. Nelle scorse ore, molti cittadini hanno segnalato sui social di aver sentito almeno 8 esplosioni. Al momento, non risultano vittime. Secondo quanto riporta la testata ucraina Unian, in precedenza il ministero della Difesa Bielorusso aveva annunciato lo svolgimento di esercitazioni della difesa aerea e dell’azione “a fuoco vivo”. Non è stato reso noto se le esplosioni siano ad esse collegate.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: