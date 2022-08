Donald Trump si difende dalle ricostruzioni sulla perquisizione a Mar-a-Lago: «La questione delle armi nucleari è una fake news»

L’ex presidente si è anche detto favorevole alla pubblicazione del mandato di perquisizione, un’ipotesi che invece non convince i suoi avvocati

Non si esaurisce la polemica attorno alla perquisizione della villa di Donald Trump a Mar-a-Lago. Ora l’ex presidente attacca il Washington Post definendo una “bufala” la notizia diffusa poche ore fa dal quotidiano secondo cui i documenti top secret ricercati dall’Fbi, e si presume trafugati dal tycoon, fossero relativi alle armi nucleari. «La questione delle armi nucleari è una bufala», ha scritto sul suo social media Truth l’ex presidente, paragonando la storia all’indagine sul Russiagate, i due impeachment e l’indagine Mueller. Poi, cambiando idea rispetto alle sue dichiarazioni precedenti, si è anche detto favorevole alla pubblicazione «immediata» del mandato, che ieri era stata richiesta dal procuratore generale Merrick Garland per dimostrare la regolarità del blitz, criticato dai repubblicani e ancor più duramente dai sostenitori di Trump. Sembra però che gli avvocati dell’ex presidente non siano d’accordo.

