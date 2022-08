Europei di nuoto, Gregorio Paltrinieri medaglia d’oro negli 800 stile libero. Bronzo per Galossi

Il fondista emiliano ha vinto con il tempo di 7:40.86. Medaglia di bronzo per Lorenzo Galossi, con il tempo di 7:43.37, record mondiale per la categoria juniores

Ancora una volta ce l’ha fatta. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Nuoto. Il gradino più alto del podio negli 800 stile libero è arrivato con il tempo di 7:40.86 . Greg ha vinto per la prima volta nella sua carriera al Foro Italico, conquistando il nono titolo continentale. Medaglia di bronzo per Lorenzo Galossi, con il tempo di 7:43.37, record mondiale per la categoria juniores. Al medagliere azzurro della giornata di oggi va aggiunto anche l’oro Ruggiero-Minisini nel duo misto di nuoto sincronizzato e quello di Benedetta Pilato nei 100 metri rana.

