Europei di nuoto, ancora un altro oro per Giorgio Minisini. Insieme a Lucrezia Ruggiero trionfa nel duo misto

Fuga in avanti per l’Italia nel medagliere: ora è al comando con 12 medaglie d’oro, 10 argenti e 6 bronzi

Non si ferma più la scalata di Giorgio Minisini. L’atleta è specializzato nel nuoto artistico e dopo i tre ori conquistati nel solo maschile, nel libero e nel tecnico, ora conquista un’altra medaglia nel misto libero agli Europei di Roma. Questa volta l’atleta azzurro ha ottenuto il gradino più alto del podio insieme a Lucrezia Ruggiero. I due hanno conquistato un punteggio di 89.7333. Argento alla Spagna e bronzo alla Slovacchia. Per l’Italia la prima posizione nel medagliere è sempre più solida: ora è al comando con 12 medaglie d’oro, 10 argenti e 6 bronzi. 28 medaglie in tutto. Al secondo posto c’è l’Ucraina con 7 medaglie d’oro e al terzo l’Olanda, con 4 ori e 3 bronzi.

