Europei di nuoto, doppietta azzurra nei 5 km in acque libere: oro a Paltrinieri, argento ad Acerenza

Nella gara femminile, bronzo per Giulia Gabbrielleschi

Gregorio Paltrinieri ha vinto l’oro nei 5 km in acque libere agli Europei di nuoto. La gara, svoltasi nel mare di Ostia, ha visto gli azzurri firmare una doppietta, con l’argento che è andato a Domenico Acerenza, 27enne potentino delle Fiamme Oro. Quella di oggi, 20 agosto, è la terza medaglia per Paltrinieri agli Europei in corso a Roma. Il campione italiano ha vinto l’oro negli 800 stile libero e l’argento nei 1500 stile libero, dietro all’ucraino Mykhaylo Romanchuk. Nella 5 km femminile, Giulia Gabbrielleschi ha conquistato la medaglia di bronzo.

