Europei di nuoto, argento per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nei tuffi sincronizzati da 3 metri

Altro traguardo odierno per gli azzurri, dopo l’oro di Acerenza nei 10 km in acque libere e l’argento di Ginevra Taddeucci nella categoria femminile

Irrefrenabili azzurri agli Europei di nuoto 2022: l’Italia sale anche sul podio dei tuffi sincronizzati dal trampolino di 3 metri grazie all’argento di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Con il punteggio di 387.51, la coppia si aggiudica il secondo posto, dietro soltanto alla Gran Bretagna della coppia Anthony Harding e Jack Laugher (412.83). Bronzo all’Ucraina con Oleksandr Horshkovozov e Oleg Kolodiy (384.39). L’ultima di una lunga lista di soddisfazioni per l’Italia, che solo oggi ha conquistato l’oro nella gara dei 10 chilometri in acque libere con Domenico Acerenza e l’argento nella gara femminile dei 10 km in acque libere a Ostia grazie a Ginevra Taddeucci.

