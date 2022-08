Europei di nuoto, Acerenza trionfa nella 10km maschile. Argento per Taddeucci nella gara femminile

Nuova medaglia per Domenico Acerenza agli Europei di nuoto di Roma, ospitati a Ostia. L’azzurro ha vinto l’oro nella gara dei 10 chilometri in acque libere con il tempo di 1:50:33.6. Al secondo e terzo Marc-Antoine Olivier con 1h50’37″3 e Logan Fontaine con 1h50’39″1. Gregorio Paltrinieri è arrivato al settimo posto con il tempo di 1:51:12.7. Acerenza ieri, 20 agosto, aveva già portato a casa un argento nella 5 km. Nella gara femminile dei 10 km in acque libere a Ostia, l’azzurra Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d’argento con il tempo di 2h01’15″2. Oro per la tedesca Leonie Beck con 2h01’13″4 e bronzo per la portoghese Angelica André con 2h01’16″4. Le altre due azzurre in gara, Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi, sono arrivate rispettivamente quinta con il tempo di 2:01:31.5 e settima con 2:02:09.3. Gabrielleschi ieri aveva conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km.

