Dal negazionismo della siccità ai falsi video contro Meloni e Conte: le fake news della settimana

Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei 10 fact-check più interessanti della settimana. Ci siamo occupati di una cartolina storica del Po utilizzata per negare l’attuale emergenza siccità, così come di una bufala storica sui tumori che nel tempo ha permesso la diffusione di una falsa cura molto pericolosa. Si avvicinano le elezioni e tornano a circolare vecchi video tagliati e decontestualizzati nel tentativo di screditare politici come Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. È stata anche la settimana dei falsi dialoghi, come quello tra Greta Thunberg e i cinesi e il fantomatico scontro intellettuale tra Gandhi e un professor di nome Peters.

Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: