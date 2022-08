La lezione di Piero Angela sull’omosessualità: «Non è contro natura. Queste coppie fanno lo stesso percorso delle altre» – Il video

A 92 anni, mentre in Italia infervorava il dibattito per l’approvazione del disegno di legge Zan, Piero Angela, ospite in collegamento al programma di Rai 3, Che tempo che fa, aveva dato anche una lezione sull’omosessualità e sulla “naturalezza” dei rapporti tra persone dello stesso sesso. L’aveva fatto per presentare Superquark+, un programma in dieci puntate andato in onda su RaiPlay a partire dallo scorso 21 ottobre, dedicato all’amore dal punto di vista della scienza. O, come ebbe a dire lo stesso Angela, «a tutte le coppie». «Faccio nella prima puntata una premessa e dico che parleremo prevalentemente della coppia uomo-donna – spiegava il conduttore – ma sappiamo che oggi, finalmente, le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una repressione terribile che è durata lungo tutta la storia». Poi, entrando nel vivo del discorso, aveva detto: «È una cosa importante da capire perché spesso viene vista l’omosessualità, come un rapporto fisico, contro natura, in realtà le coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso: attrazione, innamoramento, gelosia, vita di coppia, figli. Hanno sentimenti, amori, passioni esattamente come le coppie eterosessuali. Bisogna capirlo bene».

