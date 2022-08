Elon Musk, l’annuncio (scherzoso?) su Twitter: «Comprerò il Manchester United»

Dopo il capitolo Twitter, potrebbe aprirsi quello del Manchester United. Elon Musk ha annunciato sul suo profilo social che comprerà la squadra di calcio della città britannica, attualmente di proprietà della famiglia di imprenditori americani Glazer. L’uomo più ricco del mondo non ha fornito ulteriori dettagli, e non è chiaro se si tratti dell’ennesimo tweet irriverente o se Musk sia sul serio intenzionato all’acquisto del team. L’annuncio è arrivato dopo una serie di tweet nei quali il Ceo della Tesla parlava della sua appartenenza politica: «Per essere chiari, sostengo la sinistra del partito repubblicano e la destra di quello democratico. Inoltre sto comprando il Manchester United. Prego!». La gestione del Manchester United è da tempo sotto accusa dei fan, tra i quali sta montando l’insoddisfazione per le scelte dei Glazer sugli acquisti dei giocatori. Nella scorsa stagione di Premier League la squadra è arrivata sesta, mentre i rivali del City hanno vinto il secondo titolo consecutivo. Scherzo o no, Musk sa molto bene il peso che i suoi tweet hanno sui media e sull’andamento dei mercati.

Immagine di copertina: EPA/HANNIBAL HANSCHKE

