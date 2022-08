È morto Niccolò Ghedini, lo storico difensore di Berlusconi (anche in Parlamento). Aveva 62 anni

Il senatore Niccolò Ghedini, di Forza Italia, è morto stasera dopo una lunga malattia. Padovano, 62 anni, era in Parlamento dal 2001. Ma soprattutto è sempre stato il difensore di Silvio Berlusconi nei principali processi affrontati dall’ex premier. E proprio Berlusconi di fatto ha dato la conferma della sua morte con un comunicato: «Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Tre giorni fa abbiamo ancora lavorato insieme». E poi: «Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte fortissimo abbraccio». Ghedini era stato colpito negli anni scorsi da una grave forma di leucemia, apparentemente superata con un trapianto di midollo. La sua condizione di fragilità non gli ha permesso di superare una polmonite insorta nei in questi giorni.

