Forte dei Marmi, anche il Twiga danneggiato dal maltempo. Daniela Santanchè: «Mesi di lavoro distrutti» – Il video

«La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo tempo». È in preda allo sconforto Daniela Santanchè nel mostrare sui social le condizioni dello stabilimento balneare che gestisce a Forte dei Marmi. Tende squarciate, lettini ribaltati, «tutto distrutto», lamenta la senatrice nel video postato su Instagram e su Twitter. Mentre cammina tra lettini, tende e materassini rovinati, Santanchè si abbandona a uno sfogo: «Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d’aria è arrivata sul Twiga. Come potete vedere, ha distrutto le tende, le tende sono crollate. Tutte crollate, tutte rovinate, tutte cadute […]. Non ho parole per esprimere il mio stato d’animo». Nella giornata di giovedì 18 agosto molte zone della Toscana hanno dovuto fronteggiare una serie di temporali e fare i conti con gli innumerevoli danni registrati. A Lucca e a Carrara due persone sono morte dopo essere state travolte da alberi. In un altro video, Santanché ha anche contato i danni causati dal maltempo nel parco della Versiliana: «Un albero è caduto proprio fuori da casa nostra. Un altro ostruisce il passaggio. Purtroppo la perturbazione non è finita, stasera è previsto altro maltempo».

