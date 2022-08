Letta alla Cnn: «Se vince la destra esultano Trump, Putin e Orban». Meloni: «Così screditi l’Italia per non perdere potere»

Un’intervista molto dura, quella in cui Enrico Letta alla Cnn prende posizione contro Giorgia Meloni, mettendo l’eventuale vittoria di Fratelli d’Italia come primo partito alle elezioni del 25 settembre in collegamento con il trionfo del fronte sovranista che include Donald Trump, Vladimir Putin e Viktor Orban. Affermazioni che sembrano direttamente collegate anche alle parole con cui Dimitry Medvedev, ieri, ha chiesto agli europei (con chiaro riferimento all’Italia) di punire alle elezioni i leader che li hanno coinvolti nel sostegno all’Ucraina contro la Russia: «Le persone più felici a livello mondiale se vincesse Meloni, sarebbero Putin, Donald Trump e in Europa Orban – dice subito Letta che ha anche diffuso l’intervista sul suo canale Instagram – C’è il rischio di un profondo cambiamento di posizione dell’Italia sullo scenario internazionale. Le prossime elezioni saranno decisive per evitare questo esito». Quindi, Letta ha criticato il centrodestra per aver fatto cadere il governo Draghi: «Il partito di Meloni, con i suoi alleati, ha rovesciato il governo Draghi che stava facendo scelte giuste ed efficaci usando i soldi europei per rendere il paese più forte e affidabile».

Immediata la reazione di Giorgia Meloni, che ha pure postato la sua replica su Instagram: «La differenza tra la sinistra italiana e i patrioti italiani? Semplice, i patrioti difendendo sempre l’Italia, la sinistra va in giro a screditare la Nazione per difendere il proprio tornaconto. Enrico Letta, segretario del Pd, utilizza la sua intervista alla Cnn non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma per lanciare allarmi e menzogne su Fratelli d’Italia dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa».

