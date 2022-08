Elezioni, il Movimento 5 Stelle ha pubblicato le liste dei candidati. Conte sarà capolista alla Camera in cinque collegi sparsi su quattro regioni

Scattata la mezzanotte, il Movimento 5 Stelle ha pubblicato le liste dei suoi candidati ai collegi plurinominali. L’elenco completo, sia per la Camera che per il Senato, si può consultare sul sito ufficiale del Movimento. L’occhio va subito alle scelte dei leader. Giuseppe Conte è candidato come capolista per la Camera dei Deputati quattro regioni. Lo troviamo infatti in due collegi in Lombardia, in un collegio in Campania, in uno in Puglia e poi ancora in uno in Sicilia. Chiara Appendino invece è candidata in quattro collegi ma questa volta sono tutti in Piemonte. Sempre come capolista. Alessandra Todde guiderà due colleghi: Sardegna e Lombardia.

