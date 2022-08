Europei di Nuoto, Pellacani è oro. Primo posto nella gara del trampolino da 3 metri

Agli Europei di Nuoto in corso a Roma Chiara Pellacani ha conquistato il primo posto nella gara del trampolino da 3 metri. L’atleta azzura ha chiuso la gara con un punteggio di 318.75. Superata la svizzera Michelle Heimberg e l’atleta britannica Yasmin Harper. Elisa Pizzini, l’altra atleta britannica in gara, è arrivata solo decima. Il medagliere di questa competizione è dominato dall’Italia: in tutto le medaglie sono 55. Di queste 19 sono d’oro, 21 d’argento e 15 di bronzo.

