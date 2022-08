Canoa, Italia medaglia d’oro nel K2 200 maschile agli Europei di Monaco: trionfo della coppia Di Liberto-Rizza

Primo oro per l’Italia negli Europei di canoa velocità in corso a Monaco di Baviera. Arriva nella prova di K2 200 maschile, grazie al tempo di 31″662 raggiunti dalla coppia formata da Andrea Di Liberto e Manfredi Rizza. Un podio raggiunto precedendo al fotofinish la coppia polacca Stepun-Grabowski, che ha così guadagnato l’argento. Al terzo posto, invece, la Lituania con Seja e Navakauskas. Di Liberto e Rizza avevano vinto questa gara anche agli Europei del 2021 ospitati a Poznan, in Polonia.

