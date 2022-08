Europei di Monaco, due azzurre sul podio del ciclismo: argento a Balsamo e bronzo a Barbieri

Continuano le vittorie per le azzurre nello sport. Nella gara di linea agli Europei di ciclismo femminile, ospitati a Monaco di Baviera, in Germania, due italiane hanno conquistato il podio. Sono Elisa Balsamo con medaglia d’argento e Rachele Barbieri con il bronzo. Al primo posto c’è arrivata in fotofinish l’olandese Lorena Wiebes, diventata così la nuova campionessa d’Europa. La gara è partita alle 11:30 da Landsberg e – attraverso un percorso di 128,3 km – è finita a Monaco di Baviera.

