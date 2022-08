Finlandia, Sanna Marin spegne la polemica: la premier è negativa al test antidroga

La prima ministra finlandese Sanna Marin è risultata negativa a ogni tipo di sostanza stupefacente, come riporta l’agenzia di stampa TT citando una nota del governo. La premier spera che il test antidroga a cui si è sottoposta a sue spese metterà a tacere le polemiche che l’hanno riguardata in prima persona. In questi giorni Marin è stata sommersa dalle critiche in seguito alla diffusione sui social di alcuni video privati, in cui la si vede ballare con alcuni amici in casa e poi in una discoteca di Helsinki. Era stata proprio l’ala più conservatrice del Parlamento a pretendere dalla premier un test antidroga che provasse la sua sobrietà.

