Napoli, 80enne spara alla moglie e si barrica in casa

Un uomo di 80 anni ha ferito la moglie con due colpi di pistola e poi si è barricato in casa da dove si rifiuta di uscire. Poco fa l’anziano aveva fatto capolino dal balcone alimentando le speranze di una sua possibile resa. L’entusiasmo, però, è durato poco, poiché l’uomo è presto tornato dentro casa: un appartamento al primo piano di una palazzina di Via Terme Romane, a Bacoli, non lontano da Pozzuoli (Napoli). Sul posto sono arrivati i carabinieri, che sono stati presto raggiunti da una folla di curiosi. L’uomo, infatti, nella zona è molto conosciuto. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe utilizzato una pistola di piccolo calibro sparando un colpo dopo l’altro, anche se ancora non è chiaro quali fossero le sue intenzioni iniziali e si attende la sua uscita per fare chiarezza. Come riporta l’agenzia Ansa, la moglie 77enne è stata portata in ambulanza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Non si trova in pericolo di vita ma la prognosi rimane riservata.

