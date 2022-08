Ancora polemiche per Sanna Marin. Questa volta il problema sono le foto di due influencer in topless nella sua residenza ufficiale

Tornano ad agitarsi le acque attorno alla premier finlandese Sanna Marin, da giorni al centro di polemiche per alcuni video che la ritraggono mentre balla e si diverte insieme ad amici. Questa volta il problema riguarda una foto di due note influencer, in topless, che si baciano coprendosi il seno con un cartello su cui si legge la scritta «Finlandia». Nulla di scandaloso, se non fosse che l’istantanea sarebbe stata scattata all’interno della residenza ufficiale della presidente, a Kesaranta (Helsinki), a luglio, dopo il festival musicale di Ruisrock. Stando a quanto riportato dall’agenzia finlandese TT, le location incriminate sarebbero i bagni del piano terra della residenza. Immediate le scuse di Marin, che ha definito non appropriata l’immagine diventata virale sui social. «Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme», ha raccontato la premier. «Quel tipo di foto non avrebbe dovuto essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario».

