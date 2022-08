Finlandia, polemiche per le immagini di Sanna Marin che balla a una festa. La premier si difende: «Momenti privati» – Il video

La premier finlandese torna sulle pagine dei giornali per le sue abitudini private. Sanna Marin, 36 anni, è stata riprese durante i festeggiamenti nel corso di un party tra amici. Le immagini della premier che balla e si diverte sono finite online sui media nazionali e hanno scatenato l’indignazione di una parte dei cittadini della Finlandia. Alcuni hanno accusato Marin di aver fatto uso di droghe, appellandosi a una parola che si sentirebbe durante il video, e che significherebbe cocaina in slang finlandese. Ma la premier si è difesa: «Non ho mai detto quella parola né fatto uso di droghe, ho solo bevuto un po’ di alcol. Non ho problemi a fare un test», ha commentato. «Erano video privati e non so come siano finiti online». Nelle immagini si vede Marin ballare sulle note di popolari artisti rap nazionali – come Petri Nygård e Antti Tuisku – in compagnia di volti noti del jet set finlandese. Stando al quotidiano Iltalehti, che per primo ha pubblicato la storia, nel video sono immortalati anche il fotografo e influencer Janita Autio, i conduttori Tinni Wikström e Karoliina Tuominen, la designer Vesa Silver e il deputato Ilmari Nurminen.

Le abitudini della premier sono finite sotto i riflettori per la prima volta durante la pandemia. A dicembre 2021, Marin lasciò il telefono di lavoro a casa durante una serata in discoteca. In quell’occasione la prima ministra mancò una chiamata del suo team di sicurezza, che voleva avvisarla di essere stata a contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus. «Mi dispiace molto per non aver capito che avrei dovuto comportarmi diversamente», aveva scritto Marin in un post di scuse su Facebook. In seguito, è diventata virale una sua foto al festival rock di Turku nella quale indossava degli shorts di jeans. Recentemente, la sua fotografa Janita Autio ha pubblicato su Instagram una foto insieme a lei mentre posano in abiti da festa al Flow Festival di Helsinki.

