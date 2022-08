Juventus, non solo Milik: contatti positivi con il PSG per Paredes

Due colpi per chiudere alla grande il calciomercato. A una settimana dalla fine della sessione estiva la Juventus è a caccia di un attaccante e un centrocampista per completare la rosa di Allegri. Se per il reparto offensivo la trattativa con il Marsiglia per Milik è ormai ad un passo dalla chiusura – prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 7 – per portare un mediano di livello a Torino c’è ancora da lavorare. Il nome in cima alla lista dei bianconeri è quello di Leandro Paredes: l’argentino è in uscita da Paris Saint-Germain e, nella giornata di mercoledì 24 agosto, i francesi sembrano aver fatto un passo verso il club di Agnelli. Ecco perché alla Continassa c’è fiducia in vista della fumata bianca.

Sì al prestito

ANSA | Leandro Paredes con la maglia del Paris Saint-Germain

L’intenzione del Paris Saint-Germain è quella di liberarsi dell’ingaggio di Paredes, per questo dalla Juventus si dicono fiduciosi riguardo il possibile arrivo del centrocampista. Il PSG infatti ha aperto all’ipotesi della cessione in prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Se Paredes dovesse davvero trasferirsi alla Juventus, entro la fine del mercato i bianconeri dovranno cedere Zakaria (che potrebbe fare ritorno in Bundesliga).

