Juventus, c’è l’accordo con il Marsiglia per Milik

La Juventus vuole sbrigarsi a chiudere gli ultimi colpi di calciomercato. Tra le priorità di Massimiliano Allegri c’è sempre l’idea di acquistare un attaccante in grado di ricoprire il ruolo di vice Vlahovic e, per questo, la dirigenza bianconera si sta muovendo su più fronti per non farsi trovare impreparata. Il nome giusto infatti sembrava quello di Memphis Depay ma, viste le difficoltà a trovare un’intesa con l’olandese, la Juventus sta virando su un altro obiettivo. Il profilo tenuto d’occhio con maggiore attenzione in questo senso è quello di Arkadius Milik, centravanti del Marsiglia con un passato nel Napoli. Attualmente i bianconeri hanno già trovato un accordo con l’OM: i francesi hanno infatti accettato l’offerta del club di Agnelli che prevede il pagamento di 2 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Riflessioni

ANSA | Memphis Depay con la maglia del Barcellona

Dopo aver trovato l’intesa con il Marsiglia, adesso in casa Juventus sono ore di riflessione. Il profilo ideale per i bianconeri sarebbe stato Depay ma, alla luce delle elevate richieste salariali avanzate dall’entourage dell’olandese, i bianconeri sembrano intenzionati a guardare altrove. Per questo le quotazioni di Milik continuano a salire con il passare delle ore. A breve la dirigenza si siederà con Allegri per capire qual è la strada migliore da percorrere, dopodiché il club di Agnelli sferrerà l’offensiva per portare a Torino in nuovo centravanti.

