Juventus, Pellegrini ai saluti: il terzino è già a Francoforte

Luca Pellegrini sta per iniziare a scrivere un altro importante capitolo della sua carriera. Il terzino è infatti uno degli esuberi che i bianconeri hanno piazzato sul calciomercato, sfruttando i buoni rapporti con l’Eitracht Francoforte che ha appena ceduto Filip Kostic ai bianconeri. Pellegrini ha lasciato Torino nella mattinata di venerdì 12 agosto per volare in Germania in compagnia del suo entourage, composto da Vincenzo Raiola e Rafaela Pimenta, che nei giorni scorsi aveva incontrato la dirigenza juventina proprio per discutere del futuro del classe ’99. Pellegrini si trasferisce in Bundesliga con la formula del prestito con diritto di riscatto.

#Pellegrini in partenza per Francoforte: pronto a iniziare la nuova avventura con l’#Eintracht // Pellegrini is ready to leave for Frankfurt ready to start his new adventure with Eintracht ✈️🇩🇪 @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/cIHLd9xZEu

Anche Rabiot ai saluti

Luca Pellegrini non è l’unico giocatore che sta per dire addio – almeno momentaneamente – al club bianconero. Anche Adrien Rabiot infatti è arrivato alla fine del suo percorso da giocatore della Juventus. Il giocatore è finito da settimane nel mirino del Manchester United, con i Red Devils che hanno già raggiunto un accordo con la dirigenza bianconera. Attualmente alcuni rappresentanti dello United si trovano in Italia per discutere dell’intesa economica con la madre del giocatore: una volta trovata la fumata bianca, il francese farà le valigie per iniziare una nuova avventura in Premier League.

