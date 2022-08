Juventus, contatti per Frattesi a centrocampo ma occhio al Milan

Se glielo avessero detto soltanto un mese fa non ci avrebbe mai creduto. Invece, ancora una volta, il calciomercato ha dimostrato di prendere risvolti imprevedibili. Succede così che Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo accostato per settimane alla Roma, adesso potrebbe ritrovarsi ad affrontare i giallorossi da avversario già alla terza giornata di campionato. Perché sul classe ’99 è piombata la Juventus, a caccia di un rinforzo valido per la mediana per sopperire all’assenza di Pogba (che rimarrà in infermeria almeno per un mese e mezzo). I bianconeri hanno già allacciato i contatti con i neroverdi per capire quali sono i margini dell’operazione: l’intenzione infatti – se in Emilia fossero disponibili a cedere il giocatore – è quella di portarlo a Torino il prima possibile. In caso di fumata bianca, Frattesi ritroverebbe Locatelli che l’estate scorsa si è trasferito alla corte di Allegri più o meno nello stesso periodo. Non c’è soltanto la dirigenza juventina a pensare a Frattesi.

Attenti al Diavolo

ANSA | Davide Frattesi esulta con la maglia del Sassuolo

Frattesi non piace soltanto alla Juventus. Sulle tracce del centrocampista c’è da tempo anche il Milan che, soprattutto tramite l’agente del giocatore, ha preso informazioni prima di iniziare una trattativa prima di acquistare De Ketelaere. Adesso però, con l’infortunio di Tonali, il nome del centrocampista romano potrebbe tornare di moda. A differenza dei bianconeri però, il Milan vorrebbe chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Per questo la pista juventina al momento sembra essere quella più calda.

