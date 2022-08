Juventus, l’attacco è ancora da completare: due colpi entro fine agosto

Un ultimo sforzo sul calciomercato. Anzi due. E’ quello che chiede Massimiliano Allegri alla Juventus per chiudere in bellezza la sessione estiva e iniziare la nuova stagione con una rosa al completo. Perché dopo aver sostituito de Ligt con Bremer ed essere riusciti a portare a Torino Di Maria e Pogba – che rischia di rimanere out più di due mesi per una lesione al menisco – mancano ancora un paio di pedine per considerare al completo il reparto offensivo bianconero. All’appello infatti mancano un vice Vlahovic e quell’esterno offensivo che il tecnico juventino continua ad invocare dall’anno scorso. Al momento restano due i nomi più caldi in caso bianconera. Ecco quali.

Vecchia fiamma

ANSA | Filip Kostic con la maglia dell’Eintracht Francoforte

L’esterno dell’Eintracht Francoforte a inizio estate era già stato ad un passo dai bianconeri ad inizio estate. Gli ottimi rapporti tra l’agente del giocatore e la Juventus infatti sembravano aver aperto la strada di Kostic verso Torino (prima che i bianconeri si concentrassero su altre priorità). Adesso però il nome del giocatore è tornato prepotentemente ad essere accostato alla Juve, che sta cercando di capire se ci siano ancora i margini per chiudere l’operazione. Nella giornata del 5 agosto sono previsti nuovi contatti tra club e entourage del giocatore. A complicare la trattativa però potrebbe essere l’inserimento del West Ham, che da settimane sta cercando di chiudere l’operazione Kostic.

Vice Vlahovic

ANSA | Alvaro Morata con la maglia della Juventus insieme a Dusan Vlahovic

Ormai da settimane a Torino si lavora per il ritorno di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, considerato il sostituito naturale di Vlahovic. Trattare con gli spagnoli non è sicuramente un’impresa facile – valutano il cartellino dell’attaccante oltre 25 milioni – ma finché ci sarà una possibilità di arrivare al centravanti, la Juventus ci proverà. L’alternativa resta sempre Dzeko, in uscita dall’Inter e in cerca di un club pronto a garantirgli il ricco ingaggio percepito a Milano. In questo senso un aiuto potrebbe arrivare proprio dall’agente di Kostic, che cura anche gli interessi del bosniaco dell’Inter. Per questo non è da escludere che nei prossimi giorni la dirigenza bianconera possa tentare una doppia operazione quasi in contemporanea, per chiedere definitivamente la questione attaccanti.

