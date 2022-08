Juventus-Raspadori, i bianconeri tentano il sorpasso sul Napoli

La Juventus ha messo la freccia per sorpassare il Napoli, come fosse una corsa automobilistica. Ma nel calciomercato spesso è così, trattative avanzate che si bloccano e sorpassi all’ultima curva di altri club per chiudere. E’ quello che sta tentando la Juventus con Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo. Il club bianconero ha fissato con gli agenti del calciatore un incontro per trovare l’accordo economico e superare l’offerta già sul tavolo del Napoli. Parallelamente sono iniziati anche i contatti proprio con il Sassuolo per provare almeno a pareggiare l’offerta del club di De Laurentiis sull’attaccante. Sale quindi nelle gerarchie in attacco il nome di Raspadori, viste le difficoltà per riavere Morata, che diventa primo obiettivo per completare il tridente a disposizione di Massimiliano Allegri. I prossimi giorni saranno importanti per capire se davvero sarà testa a testa per il giovane azzurro, destinato ormai a lasciare il Sassuolo.

E il Napoli?

ANSA | L’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori esulta dopo un gol

Ora bisognerà capire se il Napoli vorrà rilanciare oppure aspettare evoluzioni da questo assalto della Juventus sull’attaccante. Il Napoli ha messo sul tavolo del Sassuolo un’offerta da 30 milioni bonus compresi e il giocatore da tempo ha un accordo con il club di De Laurentiis e spinge per trasferirsi in azzurro. Ora con l’inserimento della Juventus potrebbe esserci un cambio di rotta, nonostante le trattative per il suo trasferimento in azzurro siano in stato avanzate: «Frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni», aveva dichiarato l’amministratore delegato neroverde Carnevali qualche giorno fa. Quasi a intuire un inserimento dell’ultim’ora di altri club. Sarà testa a testa fino all’ultimo per strappare il talento di Raspadori al Sassuolo.

