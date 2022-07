Juventus, Valencia interessato ad Arthur: contatti in corso. Se parte l’ex Barça l’obiettivo è Paredes

Dopo un’esperienza tutt’altro che fortunata in bianconero, il centrocampista potrebbe scegliere una nuova esperienza in Liga

Non solo acquisti. Perché per proseguire nella campagna di ricerca di validi rinforzi sul calciomercato, adesso la Juventus ha la necessità di sfoltire la rosa eliminando i giocatori in esubero ed abbassando il monte ingaggi. In questo senso Arthur ha da tempo le valigie pronte ma, fino ad oggi, l’elevato ingaggio del brasiliano e il peso dell’ex Barcellona sul bilancio bianconero – ben 43 milioni – rendevano complicatissima l’operazione. Una soluzione però potrebbe arrivare dalla Spagna. Nelle ultime ore infatti il Valencia ha allacciato i contatti con i bianconeri per provare a capire la fattibilità dell’operazione. In uscita c’è sempre Ramsey, con cui si continua a trattare la risoluzione di contratto. Se entrambi i centrocampisti dovessero uscire, a quel punto Cherubini proverebbe a portare a Torino il regista che ancora manca alla Juventus.

Leandro Paredes

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON | Leandro Paredes innazione con la maglia del Paris Saint-Germain

L’argentino sembra destinato a lasciare il Paris Saint-Germain e la Juventus è una destinazione gradita. L’ex romanista infatti, dopo gli anni trascorsi sotto la Tour Eiffel, sarebbe felice di tornare in Italia. A complicare l’operazione però c’è l’ingaggio da oltre 7 milioni netti percepito dal giocatore. Per questo, prima di provare a fare un tentativo per Leandro Paredes, è necessario cedere Arthur, Ramsey e – se si presenterà l’occasione – Rabiot.

