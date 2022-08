Omicidio di Shinzo Abe, conclusa l’inchiesta sulle falle nella sicurezza: si dimette il capo della polizia giapponese

Il capo della polizia in Giappone Itaru Nakamura si è dimesso in seguito alle polemiche per l’assassinio di Shinzo Abe. L’ex premier è stato ucciso l’8 luglio scorso da un ex militare che gli ha sparato durante un comizio. Nelle ore immediatamente successive all’attentato, la polizia è finita nel mirino delle critiche. L’annuncio delle dimissioni è arrivato dallo stesso Nakamura, commissario generale dell’Agenzia nazionale di polizia, in una conferenza stampa che si è tenuta oggi, 25 agosto. Al centro, i risultati dell’indagine sulle lacune alla sicurezza durante il comizio elettorale tenuto da Abe.

