Coronavirus, 21.895 casi e 80 morti. Il tasso di positività è al 13,8%

Scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva (-4) e nei reparti di area non critica (-159)

Il bollettino del 27 agosto 2022

Secondo i dati riportati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero dei nuovi casi di Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore è pari a 21.805 (ieri 21.998). I decessi legati al Covid-19 sono invece stati 80. Attualmente, i positivi nel Paese sono 682.575.

La situazione negli ospedali

Nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia ci sono al momento 5.668 ricoverati, mentre in terapia intensiva la somma si attesta a 227. Di questi ultimi, 15 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 676.680 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 20.930.981.

Tamponi e tasso di positività

I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 158.286 nuovi tamponi, per un totale di 241.860.865 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività scende a 13,8% (-1,0%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Continua a leggere su Open

Leggi anche: