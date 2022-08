F1, Verstappen trionfa al Gp di Belgio. Secondo Pérez, terza la Ferrari di Sainz

Trionfo di Max Verstappen nel Gran premio del Belgio a Spa. La gara aveva visto la rimonta del pilota, al volante di una Red Bull, che dalla 14esima posizione era arrivato a condurre la gara. Un recupero reso possibile anche da un pit stop del ferrarista Sainz al dodicesimo giro, che è riuscito comunque ad aggiudicarsi il podio in terza posizione. Il secondo posto è invece andato al compagno di scuderia di Verstappen, il messicano Sergio Pérez. Il ferrarista Charles Leclerc, partito in quindicesima posizione, si è aggiudicato il sesto posto. Pessima gara invece per il pluricampione Lewis Hamilton, che è sceso dalla sua Mercedes dopo un contatto con Alonso in cui ha, al secondo giro, danneggiato irrimediabilmente la sua vettura.

Il calendario 2023

A differenza del Gp di Francia, quello belga sarà presente nel calendario del Mondiale di F1 anche nel 2023, secondo quanto annunciato dal promotore del campionato. Un posto che comunque rimane tutt’altro che blindato, visto che il contratto è stato rinnovato solo per un’edizione. Ora rimane da capire che fine farà il Gp di Monaco a Montecarlo, perché l’accordo per far svolgere questa gara non è stato ancora rinnovato, anche se dovrebbe essere in calendario.

