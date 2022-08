Hillary Clinton posta una sua foto in sostegno di Sanna Marin: «Continua a ballare»

«Continua a ballare, @marinsanna». Hillary Clinton scende in campo per la prima ministra finlandese Sanna Marin, travolta dalle polemiche per alcuni video privati, diffusi online, che la ritraevano mentre ballava e si divertiva con alcuni amici. L’ex segretaria di Stato, per mostrare solidarietà alla premier, ha postato una sua vecchia foto, dove è immortalata mentre balla: «Questa sono io a Cartagena, dove ero per un incontro da segretaria di Stato», ha scritto Clinton nella didascalia. Poi ha citato Ann Richards, governatrice del Texas dal 1991 al 1995: «Ginger Rogers ha fatto tutto quello che ha fatto Fred Astaire. Solo che l’ha fatto stando un passo indietro e sui tacchi alti». Sanna Marin ha ricondiviso il tweet, ringraziando Clinton del sostegno.

