Alexandria Ocasio Cortez balla per Sanna Marin: «Eletti che danzano? Siamo qui per questo» – Il video

Anche la pasionaria democratica americana Alexandria Ocasio Cortez balla per Sanna Marin. La premier finlandese è finita nei guai per un video che la ritrae mentre balla a una festa. Per spegnere le polemiche si è sottoposta a un test antidroga, mentre il presidente del Copasir Franco Gabrielli ha detto che non esclude un’azione dei russi dietro la diffusione dei filmati. E nel frattempo tante celebrità hanno pubblicato video di solidarietà. Da Joan Baez a Hillary Clinton, fino ad Aoc. Che accompagna la sua esibizione davanti al suo ufficio con poche parole: «Eletti che ballano? Siamo qui per questo». AOC era finita nelle polemiche qualche anno fa perché ballava al ritmo di Lisztomania di Phoenix in un filmato degli studenti della Boston University. Il video che ha postato è lo stesso con cui replicò all’epoca ai repubblicani che la attaccavano.

