La leggenda del folk Joan Baez come Hillary Clinton: «Sanna Marin, continua a ballare» – Il video

Continuano ad arrivare messaggi in sostegno di Sanna Marin, la premier finlandese finita al centro delle polemiche a causa della diffusione di alcuni video privati in cui veniva ripresa mentre ballava e si divertiva con gli amici. Dopo Hillary Clinton, che su Twitter l’aveva incoraggiata a «continuare a ballare», è il turno della la folksinger e attivista americana Joan Baez: «Keep on dancing, @MarinSanna», è l’invito lanciato sul suo profilo. In allegato, un video dove lei stessa si scatena sorridendo alla telecamera. «Ginger Rogers ha fatto tutto quello che ha fatto Fred Astaire. Solo che l’ha fatto stando un passo indietro e sui tacchi alti», aveva scritto Hillary Clinton nel suo messaggio, lo scorso 28 agosto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: