Milano, 16enne denuncia una violenza sessuale nella notte: si è risvegliata all’alba a piazza Castello con segni di abusi

Poco dopo le sette di questa mattina, una ragazza milanese di 16 anni ha chiamato il 112, denunciando di aver subito uno stupro. L’allarme è arrivato dopo essersi svegliata in strada all’alba, all’angolo tra piazza Castello e via Minghetti, con i pantaloni abbassati e i ricordi confusi, ma con l’unica certezza di aver subito una violenza sessuale da parte di un solo uomo, in mezzo alla strada. Raggiunta dall’ambulanza e da una pattuglia della polizia, la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata in centro città, ma di ricordare poco o nulla del resto della nottata. La 16enne è stata trasportata alla clinica Mangiagalli di Milano per essere visitata, mentre la polizia ha aperto un’indagine per ricostruire la serata della giovane e trovare riscontri alla sua testimonianza.

