Milano, seguiva le sue vittime a bordo di un monopattino e le violentava: arrestato 21enne accusato di abusi su 4 donne

Il presunto aggressore ha precedenti per maltrattamenti sulla madre

E’ accusato di avere aggredito quattro donne in meno di un mese a Milano. Ora, grazie alle denunce e alle descrizioni che le vittime hanno fornito agli inquirenti, un 21enne è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenze sessuali. Il giovane, con precedenti per maltrattamenti sulla madre, sarebbe stato identificato anche attraverso il riconoscimento del modello del monopattino elettrico con il quale si avvicinava alle sue vittime. Il ragazzo girava per il centro città, spesso vicino a delle palestre. A bordo del monopattino si avvicinava alle vittime e poi le violentava. Alla fine, scappava con lo stesso monopattino. Le violenze sono state commesse contro donne tra i 19 e i 33 anni, tra il 27 maggio e il 20 giugno, prima dell’arresto eseguito dalla squadra mobile di Milano.

