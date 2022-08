Sondaggio Euromedia, Fdi vicina al 25%. Il M5s insegue la Lega, Terzo Polo davanti a Forza Italia

Fratelli d’Italia si conferma vicina al 25% nei sondaggi. Lo conferma l’ultima rilevazione di Euromedia Research per Porta a Porta, che vede il partito di Giorgia Meloni in testa con il 24,6% dei consensi. Il Pd si attesta al 23,1%. Seguono la Lega di Matteo Salvini, che Euromedia Research dà al 12,5%, e il Movimento 5 Stelle, al 12,3% dei consensi. Azione-Italia Viva è al 7,4%, davanti a Forza Italia (7%). Seguono, tutti sotto al 4%, Sinistra Italiana-Europa Verde con il 3,1%, il partito di Gianluigi Paragone, ItalExit, al 2,8%, Noi Moderati, con il 2% e +Europa, all‘1,5%.

