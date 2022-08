Un container a bordo di un rimorchiatore ormeggiato da diversi giorni al porto di Crotone è esploso intorno alle 17:30 di oggi, 31 agosto. Perché sia potuto accadere è ancora da capire, ma intanto si sa già di tre persone che sono morte. Crotone informa riporta come l’esplosione possa essere avvenuta all’interno della sala macchine dell’imbarcazione in manutenzione. Il container si trovava a poppa del rimorchiatore Asso: imbarcazione straniera in attività sulla piattaforma Eni che estrae metano al largo di Crotone. Le vittime sarebbero membri dell’equipaggio dell’imbarcazione battente bandiera straniera. Come scrive il Corriere della Calabria, due corpi sono stati rinvenuti sulla banchina e il terzo è stato recuperato in mare. Una quarta persona è rimasta ferita in modo grave ed è ora ricoverata nell’ospedale di Crotone e una quinta è in evidente stato confusionale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un altro rimorchiatore è impegnato nelle operazioni di spegnimento via mare. Intanto, è stato riferito che i quattro membri dell’equipaggio dati inizialmente per dispersi in mare a causa dello scoppio, in realtà erano già scesi dall’imbarcazione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: