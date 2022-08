Quella volta che Gorbaciov girò uno spot per la pizza – Il video

L’ex leader dell’Urss Mikhail Gorbachev, morto ieri all’età di 91 anni, nel 1997 girò uno spot televisivo per Pizza Hut. Nella pubblicità che andò in onda a livello internazionale nel gennaio 1998 – ma non in Russia – l’ex presidente, seduto al tavolo con una bambina, veniva riconosciuto dagli avventori scatenando un dibattito sul suo operato tra chi lo accusava di aver generato instabilità economica e chi lo difendeva per aver restituito al paese la libertà. Il dibattito che si chiudeva con l’accordo di tutti proprio grazie alla pizza. Il finale era affidato a una voce fuori campo: «A volte, niente unisce le persone meglio di una bella pizza calda da Pizza Hut». Al termine, lo slogan “Buoni amici. Ottima pizza”. Per l’apparizione nello spot Gorbaciov ha ricevuto un compenso di un milione di dollari, poi devoluto alla sua Fondazione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: