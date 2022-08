Il PSG spaventa l’Inter. Galtier: «Spero nel difensore. Skriniar? Il mercato è ancora aperto…»

Un travaglio. Queste ultime ore in casa Inter stanno passando molto lentamente, in attesa che il gong del calciomercato sancisca la sua chiusura e tolga definitivamente l'”ansia da cessione” ai tifosi nerazzurri. Il nome è sempre lo stesso, quello di Milan Skriniar. Così come il club che vorrebbe acquistarlo, cioè il PSG. Le rassicurazioni in merito ad una sua permanenza, da settimane, arrivano a giorni alterni. Ci sono quelli positivi ma anche quelli negativi. La verità è una: finché il mercato aperto tutto può succedere. Soprattutto se dietro ad uno dei tuoi migliori giocatori c’è una superpotenza economica come il PSG. E proprio da Parigi l’idea di acquistare Skriniar non l’hanno ancora abbandonata. Soprattutto chi il mercato lo fa, insieme a chi poi usufruisce degli acquisti. Sia l’allenatore del PSG, che il direttore sportivo al termine della gara di Ligue 1 di mercoledì sera contro il Tolosa, si sono esposti molto chiaramente sul difensore slovacco dell’Inter. Lasciando intendere che la porta, per loro, rimane sempre aperta. Almeno fino alle 20:00 di giovedì 1 settembre, quando il mercato sarà davvero chiuso.

Galtier e Campos parlano di Skriniar

#Galtier : "j'espère qu'on aura ce défenseur central supp. Est ce qu'on l'aura? Je ne sais pas, il faut attendre demain, je n'ai pas d'info sur le sujet. Skriniar? Possible car mercato encore ouvert, mais je ne sais pas. Vous êtes certainement mieux informés que moi (rires).

— Julien Froment (@JulienFroment) August 31, 2022

Propio l’allenatore dei parigini Galtier ha espressamente richiesto un altro acquisto in difesa. E il nome è uno solo: «Spero che avremo questo difensore centrale in più. Lo avremo? Non lo so, dobbiamo aspettare domani, non ho info in merito. Skriniar? Possibile perché la finestra di mercato è ancora aperto, ma non lo so, sei sicuramente più informato di me», ha detto sorridendo a chi gli domandava del calciatore dell’Inter. Stesso atteggiamento anche da parte di Luis Campos, uomo mercato del PSG che a domanda diretta su cosa aspettarsi da queste ultime ore di calciomercato è laconico: «Ce ne manca più di uno». I tempi per un’eventuale cessione sono davvero ristretti. Ma definire impossibile un’operazione di mercato quando c’è di mezzo il PSG sarebbe sbagliato. Ai tifosi dell’Inter non resta che aspettare e iniziare il lungo countdown verso il traguardo delle ore 20:00.

Leggi anche: