Mosca, l’annuncio del Cremlino: Putin non parteciperà al funerale di Gorbaciov

Ci sarà un grande assente ai funerali previsti per l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov. Il Cremlino ha fatto sapere che il presidente Vladimir Putin non prenderà parte alla cerimonia prevista per il 3 settembre. Questo nonostante ieri, 31 agosto, nel telegramma di condoglianze inviato alla famiglia di Gorbaciov, Putin abbia definito l’ex leader dell’Urss «un politico e uno statista che ha avuto una influenza importante sulla Storia del mondo». Ha aggiunto parole d’encomio in riferimento al suo operato: Gorbaciov «ha dovuto affrontare grandi sfide in politica estera, nell’economia e nella sfera sociale, capiva profondamente che le riforme erano necessarie e cercava di proporre le proprie soluzioni a problemi scottanti», si legge ancora nel messaggio. Che si conclude sottolineando «anche quella grande attività umanitaria, di beneficenza e illuminismo che Gorbaciov ha condotto in tutti gli ultimi anni». Al momento, non è ancora chiaro se la cerimonia funebre per il leader venuto a mancare lo scorso 30 agosto avrà la veste di un funerale di Stato o meno.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: