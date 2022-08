Niente funerali di Stato per Gorbaciov. Putin: «Un leader influente, ha saputo affrontare grandi sfide»

Non ci saranno funerali di Stato per l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, morto ieri sera all’età di 91 anni. L’indiscrezione è arrivata dall’agenzia stampa russa Interfax, che cita due fonti. Oggi, 31 agosto, il presidente russo Vladimir Putin – nel telegramma di condoglianze inviato alla famiglia di Gorbaciov – ha definito l’ex leader dell’Urss «un politico e uno statista che ha avuto una influenza importante sulla Storia del mondo». Gorbaciov «ha dovuto affrontare grandi sfide in politica estera, nell’economia e nella sfera sociale, capiva profondamente che le riforme erano necessarie e cercava di proporre le proprie soluzioni a problemi scottanti», si legge ancora nel messaggio che Putin conclude sottolineando «anche quella grande attività umanitaria, di beneficenza e illuminismo che Gorbaciov ha condotto in tutti gli ultimi anni».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: